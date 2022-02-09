Співак: про "слугу" Трубіцина і скандал з хабарем скоро всі забудуть

Політолог зазначив, що вже забув це прізвище

Політолог заявив, що жодна людина в Україні не згадає про цей скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

У ситуації з затриманням депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина немає нічого надзвичайного.

Про це заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканал "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

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"Скандал замнеться"

"Вдумайтеся, які цифри гуляють нагорі, якщо депутат місцевих рад просто за встановлення 5, 7, 10, 20 кіосків бере 40-50 тис. доларів? Я можу вам відразу спрогнозувати – він не отримає реальний термін. Путін, це, те. І повірте мені – кожен з нас... Я вже забув це прізвище, а через тиждень точно його не згадаю. Жодна людина не згадає, весь цей скандал замнеться", – розповів він.

Дмитро Співак. / Фото: Україна 24

Також Дмитро Співак назвав причину, чому про скандал забудуть:

"Тому що тут нічого незвичайного. Депутати правлячої партії беруть гроші, відкати за будь-які договори, за те, що йдуть закупівлі через бюджетні організації, вони отримують гроші в "конвертах", заробітні плати до 25 тис. доларів на місяць".

Що сталося?

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт упіймання на хабарі депутата Київської міської ради. Як повідомляє пресслужба НАБУ, 9 лютого детективи відомства за процесуального керівництва прокурорів САП викрили голову однієї з постійних комісій Київради та ще п'ятьох осіб "на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці".

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Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що спійманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Нагадаємо, швагер народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандал через ДТП та пропозицію хабаря, депутат Дніпровської міської ради від "Слуги народу" Данило Миро заявив, що Трухін не перебував за кермом під час аварії.

Інші скандали

Нещодавно депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру. На даний момент на 11 лютого призначено суд, на якому Кузьміних оберуть запобіжний захід.

Також заведено справу про пропозицію неправомірної вигоди поліцейським проти нардепа із "Слуги народу" Олександра Трухіна, який замішаний у скандалі з ДТП. У Мережі опубліковано відео, де Трухін на місці аварії пропонує правоохоронцям хабар, щоб йому дали піти з місця події.