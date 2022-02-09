Депутата впіймали на мільйонному хабарі: з'явилося відео НАБУ

Детективи викрили п'ятьох учасників корупційної схеми

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт затримання на хабарі депутата Київської міської ради.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 9 лютого детективи відомства за процесуального керівництва прокурорів САП викрили голову однієї з постійних комісій Київради та ще п'ятьох осіб "на отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці".

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Зокрема, йдеться про депутата Київради, помічника депутата, директора комунального підприємства, двох заступників директора комунального підприємства, а також про "наближену до депутата особу".

Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, "організували схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок". .

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Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та ін.). Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою, йдеться у повідомленні НАБУ.

Під час передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ять осіб викрили.

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"Слідчі дії продовжуються. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини скоєння злочину, у тому числі коло осіб, які можуть бути причетні до нього", – зазначили в пресслужбі.

ЗМІ назвали прізвище затриманого

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що впійманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи у Києві, він пов'язаний із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

Владислав Трубіцин / Фото: Facebook/Владислав Трубіцин

Не перший скандал у "Слузі народу"

Це вже не перший "слуга народу", якого звинувачують у хабарі. Нещодавно депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру. На даний момент на 11 лютого призначено суд, на якому Кузьміних оберуть запобіжний захід.

Також заведено справу про пропозицію неправомірної вигоди поліцейським проти нардепа із "Слуги народу" Олександра Трухіна, який замішаний у скандалі з ДТП. У Мережі опубліковано відео, де Трухін на місці аварії пропонує правоохоронцям хабар, щоб йому дали піти з місця події.