Спецоперація за 700 тис. грн: журналістка показала секретні документи щодо "вагнерівців" (фото, відео)

Журналістка Яніна Соколова "злила" у мережу секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.
Опублікувала вона їх у Facebook та записала відео свого "розслідування".
З її слів, ці документи ще ніхто і ніде не показував, вони публікуються вперше. Вона вважає їх оригінальними.
"Ці документи я отримала з флешки, яку мені підкинули. Ми з командою відкрили цю флешку і на ній побачили документи, які свідчать про те, хто з найвищих ешелонів влади брав участь в операції під назвою "вагнергейт". Ці документи свідчать і про те, за чиєю вказівкою спецоперація була злита", – сказала Соколова.
Так, до її рук потрапила доповідна записка тодішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року та завізована 1 липня 2020 року.
Також є серед документів затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню" (так називалася операція із затримання "вагнерівців"), підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року. Там зазначено, що розвідка передала СБУ матеріали на 138 бойовиків, але з них відібрали 48 найманців: один рейс для 33 осіб на 25 липня та ще 13 на 27 липня.
Соколова зазначила, що у звіті зазначено момент перенесення спецоперації, мовляв, після рішення вищого військово-політичного керівництва України здійснено бронювання та закупівлю авіаквитків на 30 липня на 33 особи та на 1 серпня для 13 осіб (друга група). Але хто саме прийняв рішення про перенесення рейсів, у документі не уточнюється.
Після провалу з "вагнерівцями" в ГУР заявили, що витрати на спецоперацію в сумі 719 тис. грн були "виправданими".
Розслідування спецоперації "Авеню"
- 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
- Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців". У розслідуванні підтвердили, що начальники СБУ та розвідки мали зустріч із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком за день до перенесення спецоперації, і нібито саме він попросив відкласти її.
- Тепер уже Генеральна прокуратура взялася вивчити розслідування Bellingcat. Венедіктова нагадала, що кримінальні провадження у цій спецоперації було відкрито кількома правоохоронними органами і вони були об'єднані і були передані зокрема до ДБР.