Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Розслідування Bellingcat 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Єрмак попросив відкласти". Bellingcat розкрили роль Банкової у зриві спецоперації щодо "вагнерівців"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 22:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Банковій хотіли перенести спецоперацію через майбутнє перемир'я на Донбасі, повідомляють журналісти
Перемир'я в обмін на військових злочинців / Колаж "Сьогодні"
Перемир'я в обмін на військових злочинців / Колаж "Сьогодні"

Начальник ГУР Міноборони України Василь Бурба, згідно з розслідуванням Bellingcat, відкинув надані ризики керівників спецоперації щодо "вагнерівців" через перенесення дати і ухвалив рішення виконати прохання Офісу президента України, яке повідомив Андрій Єрмак.

Про це йдеться у другій частині розслідування інтернет-видання з розслідувань в зонах бойових дій Bellingcat.

Реклама

Перенести спецоперацію попросив Офіс

У розслідуванні підтвердили, що начальники СБУ та розвідки мали зустріч із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком за день до перенесення спецоперації.

"За словами двох опитаних колишніх оперативників, за день до виїзду "вагнерівців" до Мінська, 23 липня 2020 року, два керівники спецслужб, які відповідали за проєкт "Авеню", начальник ГУР Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький, прибули до Офісу президента, щоб подати фінальну доповідь про майбутню спецоперацію. Оскільки на той момент президент Зеленський був зайнятий, їх перенаправили на зустріч із керівником його офісу Андрієм Єрмаком", – сказано у статті.

Причина перенесення – перемир'я

У Bellingcat розповіли, посилаючись на джерела, що Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на тиждень. Причина – оголошення припинення вогню на Донбасі, яке мало набути чинності 27 липня 2020 року.

Реклама

"Іншими словами, за цією логікою арешт "вагнерівців" за два дні до дати набуття чинності суттєво більше загрожував перемир'ю, ніж їхній арешт через три дні після набуття чинності", – пояснили журналісти.

Ризики надто високі

Шанси на успішну спецоперацію у разі перенесення різко зменшуються. Такі висновки були зроблені керівниками проекту та передані начальнику ГУР Міноборони Василю Бурбе, стверджують журналісти. За їхніми словами, Василь Бурба доповів про це Андрію Єрмаку, але обіцяв щось вигадати.

"Бурба передав Єрмаку, що шанси на успішну зміну графіка невеликі, але пообіцяв подумати, що можна зробити, щоб послабити політичний тиск", – сказано в матеріалі.

Реклама

Знайшли нові квитки

Одна з причин малої ймовірності перенесення спецоперації – броня авіаквитків заново. У Василя Бурби, як стверджує Bellingcat, знали про цю проблему. Але в результаті питання із перенесенням дати вильоту вдалося частково вирішити.

"Наступного ранку, коли перша група з 33 людина виїжджала з Москви, команда ГУР змогла успішно перебронювати квитки на п'ять днів пізніше, у четвер, 30 липня. Другій групі із 13 найманців поміняли квитки на суботу 1 серпня. Пізніше цього ранку Бурба повідомив керівнику Офісу президента, що план все ще виконується, але з п'ятиденною затримкою, яка принаймні дозволить набути чинності мирну угоду", – написано у статті.

Критика

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "Тисяча Зеленського" – пастка для Банкової? Чому влада відмовилася від роздавання грошей, а потім передумала Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Говорив – усі будуть добре жити, а на ділі…": студенти дали оцінку Зеленському Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

132 645

захворіло за тиждень в Україні

-13%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти