"Слуга народу" заявила про велику нараду із Зеленським на заході України

Серед іншого на нараді планується обговорення стратегії влади на наступний рік

Депутати "Слуги народу" / Фото: Facebook

Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади і президента України Володимира Зеленського, як і писали раніше "Сьогодні".

Інформацію підтвердила прессекретар фракції Юлія Палійчук в Telegram.

Реклама

Ймовірно, це станеться в кінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.

"Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест", – написала Палійчук.

На нараді підніматимуться такі теми:

обговорення стратегії влади на наступний рік;

обговорення досягнень за минулі два роки;

план законопроєктних робіт.

Реклама

Читайте також:

Разумков скликав позачергове засідання, яке не сподобається "Слузі народу"

Навчання "слуг народу" в Трускавці