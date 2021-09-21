"Слуга народу" заявила про велику нараду із Зеленським на заході України

Фракція "Слуга народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади і президента України Володимира Зеленського, як і писали раніше "Сьогодні".
Інформацію підтвердила прессекретар фракції Юлія Палійчук в Telegram.
Ймовірно, це станеться в кінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.
"Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест", – написала Палійчук.
На нараді підніматимуться такі теми:
- обговорення стратегії влади на наступний рік;
- обговорення досягнень за минулі два роки;
- план законопроєктних робіт.
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Навчання "слуг народу" в Трускавці
- Тренінг для "слуг народу" проходив у 2019 році з 29 липня по 4 серпня в Трускавці.
- Вони жили в декількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" і "Mirotel".
- Команда викладачів KSE протягом тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
- Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" в 10 мільйонів гривень.
- На тижневий курс тоді прибули 246 людей.