"Слуга народа" заявила о большом совещании с Зеленским на западе Украины

Среди прочего на совещании планируется обсуждение стратегии власти на следующий год

Депутаты "Слуги народа" / Фото: Facebook

Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского, как и писали ранее "Сегодня".

Информацию подтвердила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram.

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Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", – написала Палийчук.

На совещании будут подниматься следующие темы:

обсуждение стратегии власти на следующий год;

обсуждение достижений за прошедшие два года;

план законопроектных работ.

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