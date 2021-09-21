"Слуга народа" заявила о большом совещании с Зеленским на западе Украины

Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского, как и писали ранее "Сегодня".
Информацию подтвердила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram.
Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.
"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", – написала Палийчук.
На совещании будут подниматься следующие темы:
- обсуждение стратегии власти на следующий год;
- обсуждение достижений за прошедшие два года;
- план законопроектных работ.
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Обучение "слуг народа" в Трускавце
- Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
- На недельный курс тогда прибыли 246 человек.