Скандал у Польщі: через солдата, що втік у Білорусь, звільнили всіх його командирів

У Польщі розгортається скандал навколо солдата, який дезертував у Білорусь, який уже попросив політичного притулку в Мінську. 18 грудня стало відомо, що командування прикордонних військ Польщі звільнило командирів утікача.
Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі на своїй сторінці у Твіттері.
Що сталося
"Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак вирішив звільнити зі своїх посад командирів солдата, який опинився у Білорусі. Було звільнено командира батареї, командира взводу та командира 2-го дивізіону у Венгожеві", – йдеться у заяві Міноборони Польщі.
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Також буде порушено кримінальну справу стосовно солдата, який втік.
Дезертир
16 грудня військовослужбовця польської армії Чечко Еміля 1996 року народження було зупинено у прикордонній смузі нарядом Гродненської прикордонної групи. Наступного дня Держприкордонний комітет Білорусі (ДПК) повідомив, що Еміль прийшов до них з доброї волі та попросив політичного притулку.
"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в республіці Білорусь", – заявили у ЦПК, передає "Інтерфакс" .
Пізніше з'явилися повідомлення про те, що польський дезертир надає білоруській стороні інформацію викривного характеру. Зокрема, за словами Еміля, він виявився свідком убивства польськими силовиками двох мігрантів. Військовослужбовець заявляє, що з польської армії дезертував через те, що втомився терпіти "беззаконня" та "божевілля" на кордоні.
Ситуація на кордоні
- У прикордонних районах Польщі з Білоруссю запроваджено режим надзвичайного стану через ситуацію з нелегальними мігрантами, які з літа намагаються прорватися до ЄС.
- До кордону перекинуто частини регулярної армії Польщі, включаючи підрозділ Еміля.
- Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
- Буквально щоденно польські прикордонники повідомляють про штурм їхнього кордону, у якому беруть участь білоруські силовики.
- На цьому тижні було встановлено, що одним із таких штурмів керував заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.
- Лукашенко не бачить нічого поганого в тому, що його прикордонники допомагають мігрантам дістатися туди, куди вони й планували. В інтерв'ю Бі-Бі-Сі він сказав: "Я думаю, що це (допомога силовиків у прориві кордону з Польщею, – Авт.) абсолютно можливо. Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може їм хтось допоміг. Я навіть не буду в цьому розбиратися".