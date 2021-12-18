Скандал у Польщі: через солдата, що втік у Білорусь, звільнили всіх його командирів

Дезертир попросив притулку у білоруської влади

На батьківщині втікача чекає кримінальне покарання / Колаж "Сьогодні"

У Польщі розгортається скандал навколо солдата, який дезертував у Білорусь, який уже попросив політичного притулку в Мінську. 18 грудня стало відомо, що командування прикордонних військ Польщі звільнило командирів утікача.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі на своїй сторінці у Твіттері.

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Що сталося

"Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак вирішив звільнити зі своїх посад командирів солдата, який опинився у Білорусі. Було звільнено командира батареї, командира взводу та командира 2-го дивізіону у Венгожеві", – йдеться у заяві Міноборони Польщі.

Також буде порушено кримінальну справу стосовно солдата, який втік.

Дезертир

16 грудня військовослужбовця польської армії Чечко Еміля 1996 року народження було зупинено у прикордонній смузі нарядом Гродненської прикордонної групи. Наступного дня Держприкордонний комітет Білорусі (ДПК) повідомив, що Еміль прийшов до них з доброї волі та попросив політичного притулку.

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"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в республіці Білорусь", – заявили у ЦПК, передає "Інтерфакс" .

Пізніше з'явилися повідомлення про те, що польський дезертир надає білоруській стороні інформацію викривного характеру. Зокрема, за словами Еміля, він виявився свідком убивства польськими силовиками двох мігрантів. Військовослужбовець заявляє, що з польської армії дезертував через те, що втомився терпіти "беззаконня" та "божевілля" на кордоні.

Ситуація на кордоні