Шольца обрано новим канцлером Німеччини

Тепер нового канцлера має призначити президент країни

Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"

Соціал-демократ Олаф Шольц у середу, 8 грудня, обраний новим федеральним канцлером Німеччини. За нього проголосували 395 депутатів із 707.

Про це повідомляє DW.

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До обрання канцлером 63-річний Шольц обіймав посаду віце-канцлера та федерального міністра фінансів у четвертому уряді Ангели Меркель.

Наступним етапом стане візит Шольца до президентського палацу Бельвю. Конституція країни регламентує, що нового канцлера має призначити президент країни Франк Вальтер Штайнмаєр. Після цього політик повернеться до парламенту і прийме присягу.

Що відомо про нового канцлера Німеччини

Олаф Шольц народився 14 червня 1958 року в Оснабрюку (земля Нижня Саксонія, Західна Німеччина) у сім'ї текстильного промисловця. У 1978-1985 роках вивчав право в Гамбурзькому університеті, після чого вів адвокатську практику в компанії "Циммерман, Шольц та партнери". Спеціалізувався на трудовому праві.

У 1975 році у віці 17 років вступив до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

У 1982-1988 роках був заступником голови молодіжної організації партії "Молоді соціалісти", у 1987-1989 роках – заступником голови Міжнародної спілки молодих соціалістів.

У 1994-2000 роках очолював відділення СДПН у гамбурзькому районі Альтона, а у 2000-2004 роках та у 2009-2018 роках – земельну організацію Гамбурга.

У 2001-2019 роках був членом федерального правління СДПН, у 2002 році став генеральним секретарем партії.

Під час канцлерства Гергарда Шредера в 1998-2005 роках вважався його найближчим соратником.

У 2009-2019 роках Шольц був заступником голови СДПН (у лютому – квітні 2018 року виконував обов'язки голови).

З 1998 року Шольц неодноразово обирався до Бундестагу, у 2005-2007 роках був керуючим справами фракції СДПН, у 2009-2011 роках – заступником голови фракції.

Парламентські вибори у Німеччині

Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.

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Ангела Меркель просиділа у кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на минулих виборах на переобрання вона не пішла.

Після виборів у Німеччині зобов'язання Ангели Меркель перед Москвою обнуляються новим канцлером. Інтереси України для Берліна будуть на третьому місці. Таку думку висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка та жодних шпильок.