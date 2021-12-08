Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

Шольц избран новым канцлером Германии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
8 декабря, 11:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь нового канцлера должен назначить президент страны
Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"
Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"

Социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707.

Об этом сообщает DW.

Реклама

До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Следующим этапом станет визит Шольца в президентский дворец Бельвю. Конституция страны регламентирует, что нового канцлера должен назначить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого политик вернется в парламент и примет присягу.

Что известно о новом канцлере Германии

  • Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Западная Германия) в семье текстильного промышленника. В 1978-1985 годах изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику в компании "Циммерман, Шольц и партнеры". Специализировался на трудовом праве.
  • В 1975 году в возрасте 17 лет вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).
  • В 1982-1988 годах был заместителем председателя молодежной организации партии "Молодые социалисты", в 1987-1989 годах – заместителем председателя Международного союза молодых социалистов.
  • В 1994-2000 годах возглавлял отделение СДПГ в гамбургском районе Альтона, а в 2000-2004 годах и в 2009-2018 годах – земельную организацию Гамбурга.
  • В 2001-2019 годах был членом федерального правления СДПГ, в 2002 году стал генеральным секретарем партии.
  • Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998—2005 годах считался его ближайшим соратником.
  • В 2009-2019 годах Шольц был заместителем председателя СДПГ (в феврале – апреле 2018 года исполнял обязанности председателя).
  • С 1998 года Шольц неоднократно избирался в Бундестаг, в 2005-2007 годах был управляющим делами фракции СДПГ, в 2009-2011 годах – заместителем председателя фракции.

Парламентские выборы в Германии

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

Реклама

Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на минувших выборах на переизбрание она не пошла.

После выборов в Германии обязательства Ангелы Меркель перед Москвой обнуляются для нового канцлера. Интересы Украины для Берлина будут на третьем месте. Такое мнение высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Атака из Офиса президента. Телеведущая Влащенко отреагировала на обвинения в "пророссийской пропаганде" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

8 декабря 1991. В Беловежской пуще президенты Украины, России и Белоруссии Кравчук, Ельцин и Шушкевич положили конец истории СССР.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

69 640

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять