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Будуть ще відео! Екс-радник Авакова заявив про новий компромат на "слуг"

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 19:58
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Випадок із нардепом Галушко переростає у величезний скандал через дії фракції
Зорян Шкіряк прокоментував інцидент із Галушко
Зорян Шкіряк прокоментував інцидент із Галушко / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати регулярно потрапляють у скандали та відео з їхніми правопорушеннями ще з'являтимуться. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 " заявив колишній радник голови МВС Зорян Шкіряк, коментуючи скандал із нардепом від СН Миколою Галушко.

"Я впевнений, що такі відео ще будуть з'являтися. Це ще раз наголошує на неприпустимості того, як сьогодні поводиться чинна влада та їхні депутати. До речі, хочу ще раз наголосити, що однією з причин, чому міністр МВС подавав у відставку було абсолютне несприйняття ганебної поведінки слуг за кермом, та у спілкуванні з поліцейським, скоєння правопорушень та прагнення влади уникати відповідальності", – сказав він.

Також він зазначив, що цей випадок із нардепом вже переростає у величезний скандал, оскільки від його імені зробили заяву про те, чого він не говорив.

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"Цей минулорічний випадок, який ми бачили за участю народного депутата сьогодні переростає не просто у скандал, а в черговий скандал за участю Офісу президента та керівництва фракції слуг народу. Адже що сталося? Від імені фракції і без затвердження з народним депутатом, учасником цієї історії, фракція СН розповіла про те, що він нібито знав про це відео і нібито Арсен Аваков цим відео намагався шантажувати його, щоб він не голосував за відставку", – резюмував він.

Скандал із Галушка

18 грудня 2020 року в центрі Києва через перетин подвійний суцільний правоохоронці зупинили водія Галушка. Сам нардеп приїхав згодом. За словами правоохоронців, вони намагалися оглянути машину депутата, яка не має дипломатичного імунітету, водночас "слуга" хотів їм завадити та під час суперечки навіть назвав їх дебілами .

У СН зазначили, що Галушко знав про існування цього відео, оскільки воно нібито було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи.

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Коментуючи звинувачення на свою адресу, екс-міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що це не єдиний інцидент, пов'язаний з нардепом , що були інші епізоди.

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