СБУ взялася за Арахамію та Рудик – що перевіряють силовики

Відомство перевіряє запит нардепа Качури

Давид Арахамія (ліворуч) та Кіра Рудик (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України вивчає інформацію депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олександра Качури про можливу наявність громадянства США у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та депутата від "Голосу" Кіри Рудик.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських новин.



"Інформуємо, що заява (Качури про перевірку СБУ можливого американського громадянства в Арахамії та Рудик) зареєстрована і перебуває на розгляді компетентних підрозділів СБ України", – йдеться у повідомленні.

Реклама

За результатами розгляду відповідь у встановлені законодавством терміни буде надано депутату Качурі.

Скандал із паспортом Арахамії

У 2019 році анонімний Telegram-канал "Темний лицар" оприлюднив фотокопію "паспорта громадянина США" голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. Проте за кілька хвилин автор видалив пост, пояснивши, що фото – фейкове. Скрін фото залишився у мережі.

Незабаром колишній народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що має докази того, що Арахамія має американський паспорт. Арахамія заявив, що вважає бездоказовими заяви Мосійчука про нібито його американське громадянство, оскільки останній так і не оприлюднив доказів.

Пізніше нардеп заявив, що готовий надати докази те, що він не має подвійного громадянства.

Також нагадаємо, лідер партії "Голос" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити чи спростувати чутки про наявність у неї громадянства США. Депутат так і не відповіла чітко на тричі поставлене їй питання у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

За словами Рудик, через маніпуляції навколо її громадянства партії довелося зробити з цього приводу офіційну заяву.