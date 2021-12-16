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СБУ взялась за Арахамию и Рудик – что проверяют силовики

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
16 декабря, 10:59
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Ведомство проверяет запрос нардепа Качуры
Давид Арахамия (слева) и Кира Рудик (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Давид Арахамия (слева) и Кира Рудик (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины изучает информацию депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Качуры о возможном наличии гражданства США у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и депутата от "Голоса" Киры Рудик.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських новин.

"Информируем, что запрашиваемое заявление (Качуры о проверке СБУ возможного американского гражданства у Арахамии и Рудик) зарегистрировано и находится на рассмотрении компетентных подразделений СБ Украины", – говорится в сообщении.

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По результатам рассмотрения ответ в установленные законодательством сроки будет предоставлен депутату Качуре.

Скандал с паспортом Арахамии

  • В 2019 году анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал фотокопию "паспорта гражданина США" главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Однако через несколько минут автор удалил пост, объяснив, что фото – фейковое. Скрин фото остался в сети.
  • Вскоре бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что у него есть доказательства того, что Арахамия имеет американский паспорт. Арахамия заявил, что считает бездоказательными заявления Мосийчука о якобы его американском гражданстве, поскольку последний так и не обнародовал доказательств.
  • Позже нардеп заявил, что готов предоставить доказательства того, что он не имеет двойного гражданства.

Также напомним, лидер партии "Голос" Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее гражданства Соединенных Штатов. Депутат так и не ответила четко на трижды заданный ей вопрос в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По словам Рудик, из-за манипуляций вокруг ее гражданства партии пришлось сделать по этому поводу официальное заявление.

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