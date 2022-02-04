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"З подивом дізнався": "слуга" Кузьміних відреагував на свій розшук

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 лютого, 11:42
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Кузьміних заявив, що не ховався від детективів і готовий співпрацювати із правоохоронцями
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних із подивом дізнався з інтернету про його розшук НАБУ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що не ховався, не має такого наміру та готовий брати участь у всіх процесуальних діях.

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"Я з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не ховаюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Наразі ані я, ані адвокат не отримували повістку, як передбачено законом. Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях, і найбільше зацікавлені розповісти про те, що сталося, та відстоювати свою позицію в суді", – написав він.

НАБУ оголосило у розшук нардепа

3 лютого НАБУ оголосило у розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів.

У чому звинувачують Кузьміних

  • 28 січня народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
  • За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
  • НАБУ звернулося до генпрокурора для підписання підозри нардепу.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
  • 2 лютого Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Депутат закликав виключити його з-поміж членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведена в установленому законом порядку.

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