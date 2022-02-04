"С удивлением узнал": "слуга" Кузьминых отреагировал на свой розыск

Кузьминых заявил, что не скрывался от детективов и готов сотрудничать с правоохранителями

Нардеп Сергей Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых с удивлением узнал из интернета о его розыске НАБУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что не скрывался, не имеет такого намерения и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

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"В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать произошедшее и отстаивать свою позицию в суде", – написал он.

НАБУ объявило в розыск нардепа

3 февраля НАБУ объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.

В чем обвиняют Кузьминых