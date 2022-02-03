Депутата Кузьміних оголосили у розшук: подробиці

НАБУ оголосило у розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних через "систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів". Про це йдеться у повідомленні пресслужби бюро .
Адвокати Кузьміних стверджують, що нардеп у лікарні, але не кажуть, де саме.
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"31 січня 2022 року захисник нардепа повідомила телефоном слідству, що депутат перебуває в закладі охорони здоров'я і на виклик не прибуде. Проте ні сам нардеп, ні його захисник не повідомляють слідству про те, в якій лікарні нібито перебуває підозрюваний", – йдеться у повідомленні. .
У НАБУ зазначили, що дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження мають характер приховування від органів досудового розслідування і це є підставою для оголошення його у розшук.
"3 лютого 2022 року НАБУ оголосило у розшук народного депутата України, викритого на отримання 558 тис. грн неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.
Суть скандалу
- 28 січня народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ затримали на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
- НАБУ звернулося до генпрокурора для підписання підозри нардепу.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
- 2 лютого Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Депутат закликав виключити його з членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведена в установленому законом порядку.