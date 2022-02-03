Депутата Кузьміних оголосили у розшук: подробиці

Кузьміних підозрюють у махінаціях із медобладнанням

Народний депутат Сергій Кузьміних / Фото: Колаж: Сьогодні

НАБУ оголосило у розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних через "систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та приховування від детективів". Про це йдеться у повідомленні пресслужби бюро .

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Адвокати Кузьміних стверджують, що нардеп у лікарні, але не кажуть, де саме.

"31 січня 2022 року захисник нардепа повідомила телефоном слідству, що депутат перебуває в закладі охорони здоров'я і на виклик не прибуде. Проте ні сам нардеп, ні його захисник не повідомляють слідству про те, в якій лікарні нібито перебуває підозрюваний", – йдеться у повідомленні. .

У НАБУ зазначили, що дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження мають характер приховування від органів досудового розслідування і це є підставою для оголошення його у розшук.

"3 лютого 2022 року НАБУ оголосило у розшук народного депутата України, викритого на отримання 558 тис. грн неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Суть скандалу