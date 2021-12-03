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З факелами та військовим оркестром: Ангелу Меркель урочисто провели з посади канцлера Німеччини

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 грудня, 01:22
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Така церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі
Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини/Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини/Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Німеччині Ангелу Меркель з урочистостями провели з посади канцлера. Церемонія тривала близько години.

Про це повідомляє Spiegel.

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Деталі

Церемонія відбулася при світлі смолоскипів. Саме такою традицією вшановують вищих посадових осіб, які йдуть у відставку. Військовий церемоніальний акт під назвою "Der Große Zapfenstreich", що здійснюється в Німеччині для вшанування вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, йдуть у відставку, вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Федеративної Республіки можуть віддати цивільній особі.

Музику для дійства Меркель підбирала особисто

Уже колишня канцлерка особисто підбирала музику для церемонії. За заявками федерального канцлера, військові музиканти виконали християнський гімн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе"), композицію "Für mich soll's rote Rosen" ("Для мене проллється дощ з червоних троянд") легендарної німецької актриси та співачки Хільдегард Кнеф та шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ти забув кольорову плівку") від матері німецької панк-року Ніни Хаген.

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Прощальний дзвінок Меркель Зеленському

Перед своєю відставкою Ангела Меркель зателефонувала президенту України Володимиру Зеленському і запевнила у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Сторони обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України.

"У ході розмови Меркель запевнила у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що зазіхання на них не залишиться без наслідків. Канцлер та президент України домовилися просувати відносини у "нормандському форматі" для реалізації Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС, а також Білорусі та України.

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