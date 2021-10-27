Оце так поворот. Росія звинуватила Україну у територіальних претензіях

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про повернення тимчасово окупованого Криму

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим згодом повернеться. Він звинуватив нашу країну у територіальних претензіях.

Про це Пєсков заявив під час брифінгу, передає РБК Україна.

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"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується "скіфського золота", то належить проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу", – сказав він.

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про велику перемогу над Росією.

Також нагадаємо, Кремль не хоче віддавати скіфське золото Україні – буде ще один суд.