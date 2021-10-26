Кремль не хоче віддавати скіфське золото Україні – буде ще один суд

Росія найближчим часом подасть апеляцію до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота, яке мають передати Україні.
Про це повідомляє ТААС з посиланням на заступника керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при постпредстві тимчасово окупованого Криму за президента Росії Олександра Молохова.
"Якби безпосередньо я займався цим питанням, ми подали скаргу вже завтра. Працює команда голландських юристів", – сказав він.
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Що відомо
Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
Як розвивалися події
- Колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником була передана до Музею Алларда Пірсена в період з 6 лютого по 28 травня 2011 року у рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".
- Після анексії півострова Росією виникла суперечка зстосовно того, повертати експонати до Криму чи на підконтрольну українській владі територію.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що скіфське золото має бути повернене українській стороні. Таке рішення суд ухвалив, ґрунтуючись на конвенції ЮНЕСКО. Вона свідчить, що твори мистецтва мають бути повернені суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції. Однак РФ подала апеляцію на це рішення до апеляційного суду Амстердама. Ще одне рішення на користь України суд виніс у 2018 році, однак і воно було оскаржено.
- 11 березня 2019 року суд Амстердама розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення "скіфського золота".
- Частина скіфського золота повернулася до України вже у вересні 2014-го. Але із 584 експонатів Нідерланди повернули на батьківщину лише 19 експонатів – ті, що завжди зберігалися у Києві.
- Зареєстровані за російським законодавством так звані "російські кримські музеї", які є позивачами у справі про "скіфське золото", насправді не мали відношення до правовідносин, за якими артефакти було передано до Нідерландів.