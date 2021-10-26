Кремль не хочет отдавать скифское золото Украине – будет еще один суд

В России негодуют из-за решения суда Амстердама по скифскому золоту

РФ подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия в ближайшее время подаст апелляцию в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту, которое должны передать Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве временно оккупированного Крыма при президенте России Александра Молохова.

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"Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов", – сказал он.

Что известно

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.

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