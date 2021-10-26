Кремль не хочет отдавать скифское золото Украине – будет еще один суд

Россия в ближайшее время подаст апелляцию в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту, которое должны передать Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве временно оккупированного Крыма при президенте России Александра Молохова.
"Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов", – сказал он.
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Что известно
Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
Как развивались события
- Коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником была передана в Музей Алларда Пирсена в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
- После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать экспонаты в Крым или же на подконтрольную украинской власти территорию.
- В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
- Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.
- 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".
- Часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.
- Зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имели отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.