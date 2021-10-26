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Росія програла, "скіфське золото" їде додому – суд Амстердама ухвалив рішення

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 14:06
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Суд Амстердама вирішив семирічний спір між Україною та Росією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Суд Амстердама ухвалив рішення, що кримські артефакти мають бути передані Києву, бо вони є частиною культурної спадщини України. Про це повідомляє УНІАН .

"Хоча об'єкти походять із Криму, …вони частина спадщини України після того, як вона стала незалежною 1991 року", – заявила головуючий суддя.

Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити це рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, як Верховний суд ухвалить своє рішення.

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Крім того, Україна також має заплатити музею Алларда Пірсона за зберігання артефактів 111 тисяч євро.

У свою чергу музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування видатків.

Президент України своїм Telegram-каналі привітав рішення суду.

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"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться додому. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам МЗС та Мін'юсту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – написав. він.

Що відомо про "скіфське золото"

  • Колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником були передані до Музею Алларда Пірсена в період з 6 лютого по 28 травня 2011 року. у рамках виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі".
  • Після анексії півострова Росією виникла суперечка зстосовно того, повертати експонати до Криму чи на підконтрольну українській владі територію.
  • У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
  • Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що скіфське золото має бути повернене українській стороні . Таке рішення суд ухвалив, ґрунтуючись на конвенції ЮНЕСКО. Вона свідчить, що твори мистецтва мають бути повернуті суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції. Однак РФ подала апеляцію на це рішення до апеляційного суду Амстердама. Ще одне рішення на користь України суд виніс у 2018 році, однак і було оскаржено.
  • 11 березня 2019 року суд Амстердама розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення "скіфського золота" .
  • Частина скіфського золота повернулася до України вже у вересні 2014-го. Але із 584 експонатів Нідерланди повернули на батьківщину лише 19 експонатів – ті, що завжди зберігалися у Києві.
  • Зареєстровані за російським законодавством так звані "російські кримські музеї", які є позивачами у справі про "скіфське золото", насправді не мали відношення до правовідносин , за якими артефакти було передано до Нідерландів.

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