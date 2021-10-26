Росія програла, "скіфське золото" їде додому – суд Амстердама ухвалив рішення

Суд Амстердама вирішив семирічний спір між Україною та Росією

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Суд Амстердама ухвалив рішення, що кримські артефакти мають бути передані Києву, бо вони є частиною культурної спадщини України. Про це повідомляє УНІАН .

"Хоча об'єкти походять із Криму, …вони частина спадщини України після того, як вона стала незалежною 1991 року", – заявила головуючий суддя.

Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити це рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, як Верховний суд ухвалить своє рішення.

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Крім того, Україна також має заплатити музею Алларда Пірсона за зберігання артефактів 111 тисяч євро.

У свою чергу музеї Криму мають заплатити Україні та музею Алларда Пірсона 2800 євро відшкодування видатків.

Президент України своїм Telegram-каналі привітав рішення суду.

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"Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! "Скіфське золото" повернеться додому. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам МЗС та Мін'юсту за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – написав. він.

Що відомо про "скіфське золото"