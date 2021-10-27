Вот это поворот. Россия обвинила Украину в территориальных претензиях

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении временно оккупированного Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым со временем вернется. Он обвинил нашу страну в территориальных претензиях.

Об этом Песков заявил во время брифинга, передает РБК Украина.

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"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия. Что касается "скифского золота", то предстоит проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения процесса", – сказал он.

Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о большой победе над Россией.

Также напомним, Кремль не хочет отдавать скифское золото Украине – будет еще один суд.