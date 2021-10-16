Росія почала перепис в Криму: як відреагували Україна, США і ЄС

Київ і його західні союзники в один голос заявляють – окупанти намагаються легітимізувати анексію

Росія в Криму перерахує українців. Колаж "Сьогодні"

У Росії стартував перепис населення, який проводиться і в окупованому українському Криму. Київ, Європейський Союз і США вже засудили дії окупантів і закликали Москву утриматися від незаконних дій.

Україна

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Міністерство закордонних справ заявило, що такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням спроб легітимізувати анексію півострова.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (дзеркальних дій). Так званий "референдум" в АР Крим та м. Севастополь 2014 року... не може слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису... Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати", – йдеться в заяві.

США

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Речник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував незаконні дії Росії на українській землі.

"Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", – написав він у Twitter.

Європейський Союз

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У Брюсселі назвали російський перепис населення в Криму спробою узаконити анексію і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України.

"ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення в Криму, а також початок чергової призовної кампанії 1 жовтня. Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС продовжуватиме працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня", – заявили європейці.

Окупація Криму Росією

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Своєю чергою Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що вигнати Росію з Криму до кінця окупації буде неможливо. Він назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова.

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