Россия начала перепись в Крыму: как отреагировали Украина, США и ЕС

Киев и его западные союзники в один голос заявляют – оккупанты пытаются легитимизировать аннексию

Россия в Крыму пересчитает украинцев. Коллаж "Сегодня"

В России стартовала перепись населения, которая проводится и в оккупированном украинском Крыму. Киев, Европейский Союз и США уже осудили действия оккупантов и призвали Москву воздержаться от незаконных действий.

Украина

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Министерство иностранных дел заявило, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать аннексию полуострова.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом для нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (зеркальных действий). Так называемый "референдум" в АР Крым и г. Севастополь в 2014 году… не может стать основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи… Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать ее результаты", – говорится в заявлении.

США

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Спикер Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал незаконные действия России на украинской земле.

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – написал он в Twitter.

Европейский Союз

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В Брюсселе назвали российскую перепись населения в Крыму попыткой узаконить аннексию и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения в Крыму, а также начало очередной призывной кампании 1 октября. Европейский Союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите международной "Крымской платформы" 23 августа", – заявили европейцы.

Оккупация Крыма Россией

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно. Он назвал Украину странным государством, которое не совсем готово к освобождению захваченного оккупантами полуострова.

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