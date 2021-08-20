Кулеба: Вигнати Росію з Криму до ккінця окупації буде неможливо

Міністр назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова, і пояснив чому

Кулеба вважає, що Україна повинна підготуватися до деокупації. Колаж "Сьогодні"

Росія перетворила Крим на військову базу і до повного його звільнення півострів демілітаризувати буде неможливо. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна недостатньо готова до деокупації, але у потрібний момент зможе впоратися з викликами.

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Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

За його словами, Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично поки нерозв'язних, з огляду на те, що цей регіон повністю контролюється Росією – і з боку Таманського півострова, і з боку Криму.

"Демілітаризованої Крим поки і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачено, як і Азовське", - сказав Кулеба.

На питання, чи готова держава до деокупації півострова, коли звідти піде Росія, він відповів: "Україна – дивна держава. Вона ні до чого ніколи не готова, але так чи інакше завжди здатна впоратися з тим чи іншим викликом".

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Міністр вважає, що у військових, МВС, економістів, педагогів, екологів, держуправлінців має бути уже план на випадок, коли почнеться деоккупація Криму.

"Але за останній рік Україна стала набагато більше підготовленою до деокупації Криму, ніж була протягом усіх попередніх семи років. У нас з'явилася стратегія деокупації Криму, Міністерство реінтеграції реалізує ряд програм, пов'язаних з Кримом. Ми створюємо "Кримську платформу". Тобто всі ці коліщатка державної машини почали крутитися, і це робить мене щасливим. А якщо ми разом з вами створимо ще, умовно, "моду на Крим", то люди самі захочуть брати участь", – додав глава МЗС України.

Окупація Криму Росією

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназвуть кримські міста, але кримських татар позбудуться.