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Разумков вимагає повернути депутатів до Ради після скандалу з хабарями "слуг" та ДТП Трухіна

Павло Заяць Павло Заяць
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2 лютого, 18:40
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Ексспікер також хоче створити слідчу комісію щодо інциденту з Трухіним
Рада може зібратися позачергово через Трухіна
Рада може зібратися позачергово через Трухіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання через скандальне відео з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков.

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"Ми перші, хто виступив із пропозицією та з вимогою зібрати засідання Верховної Ради України. Ми говорили і про те, що переходити в режим роботи комітетів не можна. Сьогодні мала б засідати Верховна Рада, і сьогодні, я думаю, ми б розглянули саме питання Трухіна і все, що навколо нього відбувається... Ми сьогодні виступили з ініціативою зібрати термінове позачергове засідання Верховної Ради. Також виступили з ініціативою щодо створення тимчасової слідчої комісії", – зазначив Разумков.

Арахамія теж хоче зібрати Раду

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради після скандалу із Олександром Трухіним.

"Наша партія завжди мала нульову терпимість до будь-яких правопорушень з боку осіб, наділених владою. Особливо коли йдеться про колег, які прийшли з нами в політику", – йдеться у заяві Арахамії.

За його словами, останнім часом до правоохоронних органів "накопичилося багато питань".

"Ми повинні заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голову ДБР у справах народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" – наголосив "слуга народу".

Трухіна вигнали з партії "Слуга народу"

Нардепа Олександра Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.

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"Це означає припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення", – йдеться у заяві Шуляк.

На "слугу народу" завели справу

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Олександром Трухіним хабара правоохоронцям.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про пропозицію надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовцю правоохоронного органу.

Досудове розслідування доручено проводити детективи Національного антикорупційного бюро України.

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Що було на скандальному відео з Трухіним

Видання Українська правда оприлюднило відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

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