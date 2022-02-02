Разумков требует вернуть депутатов в Раду после скандала со взятками "слуг" и ДТП Трухина

Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание из-за скандального видео с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

"Мы первые, кто выступил с предложением и с требованием собрать заседание Верховной Рады Украины. Мы говорили и о том, что переходить в режим работы комитетов нельзя. Сегодня должна была заседать Верховная Рада, и сегодня, я думаю, мы бы рассмотрели как раз вопрос Трухина и всего, что вокруг него происходит... Мы сегодня выступили с инициативой собрать срочное внеочередное заседание Верховной Рады. Также выступили с инициативой о создании временной следственной комиссии", – отметил Разумков.