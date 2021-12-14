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Рада ввела е-посвідчення для ветеранів АТО/ООС – як і коли запрацює

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 грудня, 17:09
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Незабаром кожен ветеран бойових дій на Сході України зможе оформити собі е-посвідчення
Перевірити посвідчення ветерана АТО можна буде легко в електронній базі / Колаж "Сьогодні"
Перевірити посвідчення ветерана АТО можна буде легко в електронній базі / Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада України ухвалила закон, яким запроваджується електронне посвідчення учасників бойових дій та учасників Революції Гідності.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Про що закон

Після набрання чинності Закону "Про вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана", власник такого документу зможе пред'являти його в електронній формі.

Буде налагоджено автоматичний обмін інформацією між Єдиним держреєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних держави. Після чого кожен ветеран зможе оформити собі е-посвідчення ветерана. Обіцяють, що таке посвідчення почне працювати вже після 2021 року.

"Разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджувальний запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру ветеранів війни, яке формується у разі виявлення бажання запитувача, і підтверджує його статус. Невід'ємною частиною е-посвідчення ветерана є відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи", – йдеться у законі.

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