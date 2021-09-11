Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Дніпро-1: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Ветерани АТО і сім'ї загиблих отримають гроші на житло: Зеленський підписав указ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 18:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава держави дав доручення Кабміну закласти в бюджет-2022 кошти для українських захисників
Президент взявся за захист українських героїв
Президент взявся за захист українських героїв / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про обеспечени соціальних гарантій ветеранів війни та сімей загиблих бійців, в тому числі мова йде про виплати компенсацій для придбання житла. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Глава держави доручив Кабінету міністрів вжити заходів щодо соцзахисту ветеранів, в тому числі передбачити в проекті держбюджету на 2022 витрати на виплату грошової компенсації для отримання житла.

Кому дадуть гроші на житло

  • Сім'ям загиблих, зниклих безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого під час АТО; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті участі в АТО. Те ж саме стосується сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.
  • Переселенцям, які брали безпосередню участь у захисті України від агресії РФ.
  • Сім'ям загиблих учасників Революції Гідності, а також сім'ям тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; особам з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті подій на Майдані.
Реклама

Зеленський просить уряд затвердити державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни на період до 2025 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в березні цього року Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну раду, яка буде захищати ветеранів АТО від несправедливих вироків.

Також раніше президент розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Влада
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 869 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти