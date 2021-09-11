Ветерани АТО і сім'ї загиблих отримають гроші на житло: Зеленський підписав указ

Глава держави дав доручення Кабміну закласти в бюджет-2022 кошти для українських захисників

Президент взявся за захист українських героїв / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про обеспечени соціальних гарантій ветеранів війни та сімей загиблих бійців, в тому числі мова йде про виплати компенсацій для придбання житла. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Глава держави доручив Кабінету міністрів вжити заходів щодо соцзахисту ветеранів, в тому числі передбачити в проекті держбюджету на 2022 витрати на виплату грошової компенсації для отримання житла.

Кому дадуть гроші на житло

Сім'ям загиблих, зниклих безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого під час АТО; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті участі в АТО. Те ж саме стосується сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.

Переселенцям, які брали безпосередню участь у захисті України від агресії РФ.

Сім'ям загиблих учасників Революції Гідності, а також сім'ям тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; особам з інвалідністю I-II груп, отриманої в результаті подій на Майдані.

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Зеленський просить уряд затвердити державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни на період до 2025 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в березні цього року Володимир Зеленський своїм указом створив Консультативну раду, яка буде захищати ветеранів АТО від несправедливих вироків.

Також раніше президент розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.