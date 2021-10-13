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Ветерани отримали "свою людину" в Офісі президента

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 жовтня, 20:36
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Відтепер в Україні є уповноважений з прав захисників України

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував нову посаду, яка у ту ж мить була зайнята. Відтепер в Україні є уповноважений з прав захисників країни.

Це випливає з повідомлення на сайті Офісу президента України.

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Згідно з указом президента країни, на посаду уповноваженого з прав захисників України призначена радник Офісу президента Олена Вербицька.

Відзначимо, Вербицька також є главою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Команда омбудсменів

  • В Україні вже є так званий мовний омбудсмен. У 2020 році Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.
  • У червні президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади уповноваженого президента з прав дітей Миколу Кулебу і призначив замість нього Дарину Герасимчук. Посада дитячого омбудсмена також тепер називається трохи інакше.
  • З 2019 року в Україні працює бізнес-омбудсмен – колишній мер Варшави і депутат польського Сейму Марчін Швенчіцкій;
  • Уповноваженим з прав людини в Україні з 2018 року є Людмила Денисова.

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