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Рада ввела е-удостоверение для ветеранов АТО/ООС – как и когда заработает

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 декабря, 17:09
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Вскоре каждый ветеран боевых действий на Востоке Украины сможет оформить себе е-удостоверение
Проверить документы ветерана АТО можно будет легко в электронной базе / Коллаж "Сегодня"
Проверить документы ветерана АТО можно будет легко в электронной базе / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины приняла закон, которым вводится электронное удостоверение участников боевых действий и участников Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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О чем закон

После ввода в силу Закона "Про усовершенствование функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введение электронного удостоверения ветерана", обладатель такого документа сможет предъявлять его в электронной форме.

Будет налажен автоматичейский обмен информацией между Единым госреестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных государства. После чего каждый ветеран сможет оформить себе е-удостоверение ветерана. Обещают, что такое удостоверение заработает уже после 2021 года.

"Вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующую подтверждающую запись в электронных реестрах Единого госреестра ветеранов войны, формируемый по желанию обладателя такого статуса. Неотъемлемой частью е-удостоверения ветерана является отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином госреестре ветеранов войны или отражаемый в е-паспортах при согласии лица", – сказано в законе.

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