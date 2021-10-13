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Ветераны получили "своего человека" в Офисе президента

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 октября, 20:36
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Отныне в Украине есть уполномоченный по правам защитников Украины

13 октября президент Украины Владимир Зеленский учредил новую должность, которая тут же была занята. Отныне в Украине есть уполномоченный по правам защитников страны.

Это следует из сообщения на сайте Офиса президента Украины.

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Согласно указу президента страны, на должность уполномоченного по правам защитников Украины назначена советник Офиса президента Алена Вербицкая.

Отметим, Вербицкая также является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Команда омбудсменов

  • В Украине уже есть так называемый языковой омбудсмен. В 2020 году Кабинет министров утвердил кандидатуру Тараса Кремня на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
  • В июне президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебу и назначил вместо него Дарью Герасимчук. Должность детского омбудсмена также теперь называется несколько иначе.
  • С 2019 году в Украине работает бизнес-омбудсмен – бывший мэр Варшавы и депутат польского Сейма Марчин Швенчицкий;
  • Уполномоченным по правам человека в Украине с 2018 года является Людмила Денисова.

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