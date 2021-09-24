Рада зробила поблажку олігархам – всі тепер можуть уникнути відповідальності

У олігархів є можливість розділити бізнес, продати свої медіа або відійти від політики

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що олігархам дадуть півроку, щоб стати звичайними бізнесменами / Фото: Facebook

Українським олігархам дадуть можливість не потрапити в реєстр, який буде незабаром створений в Україні, і скористатися пільговим періодом, щоб стати бізнесменами. На це їм дадуть шість місяців. Протягом цього часу олігархи можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом, який вчора, 23 вересня, прийняв парламент.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Право на владу".

"Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих шести місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть у реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом. Вони будуть як класичні великі бізнесмени. Як це сталося в Штатах, де імена олігархів початку ХХ століття згадують із повагою — вони вписалися в пам'ять як меценати. В українських олігархів є шанс зробити те ж саме протягом шести місяців", – заявив Малюська.

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Закон про олігархів ухвалювали з "боєм"

Ще з самого ранку 23 вересня голови фракцій радилися про те, як ухвалюватимуть закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт.

Реклама Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк та інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Тому навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука.

Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кількасот і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. Зрештою замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктах закону, які були запропоновані до другого читання.

Раніше ми повідомляли, що посол Великобританії в Україні заявив, що для реалізації закону про олігархів потрібна судова реформа.

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Також нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує боротися з олігархами без закону.