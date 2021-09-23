Депутати ЄС звали Лукашенко: Стефанчук так засміявся, що вже не зміг зупинитися!

23 вересня у Верховній Раді розглядали законопроєкт про олігархів

Справа голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: скріншот

У Верховній Раді депутати "Європейської Солідарності" перервали засідання кричалкою про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, намагаючись блокувати розгляд правок до так званого законопроекту про олігархів.

У відповідь на крик, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів: "Він не прийде, він в іншій країні". Після чого сильно розсміявся.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт про деолігархізацію (№ 5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що до законопроєкту потрібно внести велику кількість принципових поправок. Проте Рада прийняла законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

за основу під час засідання 1 липня 2021 року. Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури (тобто він повинен протидіяти лобізму), а також на громадську думку, зокрема через медіа.

Проте законопроєкт викликав неоднозначні оцінки українських і зарубіжних політиків та експертів. Зокрема, на думку українського омбудсмена Людмили Денісової , у законопроєкті є порушення Конституції .

, у законопроєкті є . Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр вестиме РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмежити свободу слова.

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Раніше ми повідомляли, що депутати не вийдуть з Ради, поки не вирішать питання з олігархами.

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