Рада сделала поблажку олигархам – все теперь могут избежать ответственности

У олигархов есть возможность разделить бизнес, продать свои медиа или отойти от политики

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что олигархам дадут полгода, чтобы стать обычными бизнесменами / Фото: Facebook

Украинским олигархам дадут возможность не попасть в реестр, который будет вскоре создан в Украине, и воспользоваться льготным периодом, чтобы стать бизнесменами. На это им дадут шесть месяцев. В течение этого времени олигархи могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, который вчера, 23 сентября, принял парламент.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире "Право на владу".

"Если они станут простым бизнесом в течение этих шести месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением — они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев", — заявил Малюська.

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Закон об олигархах принимали с "боем"

Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.

Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Ранее мы сообщали, что посол Великобритании в Украине заявил, что для реализации закона об олигархах нужна судебная реформа.

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Также напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает бороться с олигархами без закона.