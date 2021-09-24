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Рада сделала поблажку олигархам – все теперь могут избежать ответственности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 сентября, 13:55
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У олигархов есть возможность разделить бизнес, продать свои медиа или отойти от политики
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что олигархам дадут полгода, чтобы стать обычными бизнесменами
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что олигархам дадут полгода, чтобы стать обычными бизнесменами / Фото: Facebook

Украинским олигархам дадут возможность не попасть в реестр, который будет вскоре создан в Украине, и воспользоваться льготным периодом, чтобы стать бизнесменами. На это им дадут шесть месяцев. В течение этого времени олигархи могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом, который вчера, 23 сентября, принял парламент.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире "Право на владу".

"Если они станут простым бизнесом в течение этих шести месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением — они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать то же самое в течение шести месяцев", — заявил Малюська.

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Закон об олигархах принимали с "боем"

  • Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.
  • Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.
  • Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Ранее мы сообщали, что посол Великобритании в Украине заявил, что для реализации закона об олигархах нужна судебная реформа.

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Также напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает бороться с олигархами без закона.

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