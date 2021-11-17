Єрмак не давав наказ розвідці: Офіс президента відреагував на розслідування Bellingcat

На Банковій зазначили, що все розслідування ґрунтується на показах відставних розвідників

На Банковій кажуть, що спецслужби не потребували їхніх наказів під час операції / Колаж "Сьогодні"

Офіс президента України прокоментував звіт інтернет-видання розслідувань про зони військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Зокрема, на Банковій вважають, що все розслідування ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел. Про це заявив Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "Новое время".

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Позиція Банкової

"По кожному суттєвому пункту в тексті Bellingcat застерігає — це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу — це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось „злив", як суспільству розповідали протягом півтора року ", – зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що розвідка зазвичай працює без наказів посадових осіб.

"Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який грамотний керівник розвідки", – зауважив Подоляк.

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За словами радника, Андрій Єрмак "точно не відповідав і не відповідає за будь-які плани розвідки".

Розслідування