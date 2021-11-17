Єрмак не давав наказ розвідці: Офіс президента відреагував на розслідування Bellingcat

Офіс президента України прокоментував звіт інтернет-видання розслідувань про зони військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Зокрема, на Банковій вважають, що все розслідування ґрунтується лише на інформації кількох відставників із розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел. Про це заявив Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі виданню "Новое время".
Позиція Банкової
"По кожному суттєвому пункту в тексті Bellingcat застерігає — це не вдалося незалежно верифікувати. Тобто наголошується, що це лише слова конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу — це відповідальність лише цих людей. Bellingcat не робить жодних висновків про те, що хтось щось „злив", як суспільству розповідали протягом півтора року ", – зазначив Подоляк.
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Він також зазначив, що розвідка зазвичай працює без наказів посадових осіб.
"Дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який грамотний керівник розвідки", – зауважив Подоляк.
За словами радника, Андрій Єрмак "точно не відповідав і не відповідає за будь-які плани розвідки".
Розслідування
- У розслідуванні сказано, що сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки в Україну десятків російських найманців ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році.
- Також у розслідуванні сказано, що про спецоперацію із "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року.
- У другій частині сказано , що операцію з доставки бойовиків до Києва було несподівано відкладено з ініціативи Єрмака.
- 15 листопада журналіст Юрій Бутусов повідомив, що колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони (2016-2020) Василя Бурбу звільнили з військової служби за показання, які він дав Тимчасовій слідчій комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".