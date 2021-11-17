Приказа Ермака разведке не было: Офис президента отреагировал на расследование Bellingcat

На Банковой отметили, что все расследование основано на показаниях отставных разведчиков

На Банковой говорят, что спецслужбы не нуждались в их приказах во время операции / Коллаж "Сегодня"

Офис президента Украины прокомментировал отчет интернет-издания расследований о зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

В частности, на Банковой считают, что все расследование основано лишь на информации нескольких отставников из разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников. Об этом заявил Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Новому времени".

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Позиция Банковой

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку — это не удалось независимо верифицировать. То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание — это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то „слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", — отметил Подоляк.

Он также отметил, что разведка обычно работает без приказов от должностных лиц.

"Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки", – заметил Подоляк.

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По словам советника, Андрей Ермак "точно не отвечал и не отвечает за какие-либо планы разведки".

Расследование