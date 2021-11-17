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"Зеленський знав про спецоперацію з "вагнерівців" і схвалив її" – Bellingcat

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 19:13
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Президентові України доповідали про підготовку операції
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Про спецоперацію з так званими "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року.

Про це йдеться в опублікованому звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider.

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Зеленський був у курсі

"Зеленський вперше був проінформований про запропоновану спецоперацію 15 червня 2020 року під час чергового брифінгу. Загалом він схвалив операцію, намічену на 26 червня 2020 року і попросив підготувати докладний план. З цього моменту два старші офіцери, які відповідають за проєкт: Василь Бурба, директор ГУР, та Руслан Баранецький, заступник директора СБУ, регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проекту "Авеню"", – йдеться у першій частині розслідування.

За даними журналістів, групі ГУР, яка організувала спецоперацію, була потрібна допомога СБУ у складанні короткого списку найманців, які були найбільш важливими для України, і щоб цю допомогу запросити, потрібно було схвалення Офісу президента. Схвалення Зеленського в будь-якому разі було необхідним, оскільки операція явно викликала б великий політичний резонанс.

Після того, як документ затвердив голова Міноборони (це сталося 1 липня 2020 року, – ред.), голова ГУР Василь Бурба та заступник директора СБУ Руслан Баранецький регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проекту.

Що відомо про затримання "вагнерівців"

  • 29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак з "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.
  • Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.

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