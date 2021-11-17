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"Зеленский знал о спецоперации по "вагнеровцам" и одобрил ее" – Bellingcat

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 19:13
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Президенту Украины докладывали о подготовке операции
Зеленский о спецоперации впервые узнал 15 июня 2020 года
Зеленский о спецоперации впервые узнал 15 июня 2020 года / Фото: Коллаж: Сегодня

О спецоперации с так называемыми "вагнеровцами" президент Украины Владимир Зеленский впервые узнал 15 июня 2020.

Об этом говорится в опубликованном отчете расследования Bellingcat при участии The Insider.

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Зеленский был в курсе

"Зеленский впервые был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время очередного брифинга. В целом, он одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. С этого момента два старших офицера, отвечающих за проект: Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню"", – говорится в первой части расследования.

По данным журналистов, группе ГУР, которая организовала спецоперацию, потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины, и, чтобы эту помощь запросить, требовалось одобрение Офиса президента. Одобрение Зеленского в любом случае было необходимо, так как операция явно вызвала бы большой политический резонанс.

После того, как документ утвердил глава Минобороны (это произошло 1 июля 2020, – ред.), глава ГУР Василий Бурба и заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта.

Что известно о задержании "вагнеровцев"

  • 29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.
  • Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

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