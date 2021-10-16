Польща йде по стопах України – Путіна і Лукашенка чекає "сюрприз"

Білорусь разом з Росією влаштували країнам ЄС міграційний терор, нелегали штурмують кордони, але вихід є

Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Польща будує паркан на кордоні з Білоруссю, щоб захистити себе від міграційного терору з боку самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і його російського союзника Володимира Путіна.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Польське радіо.

Реклама

Він зазначив, що зробить все можливе, щоб посилити охорону польсько-білоруського кордону і допомогти мігрантам.

"Будівництво стіни (загородження) на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі – в даному випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", – сказав Моравецький.

Тим часом нелегали продовжують штурмувати польський кордон. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий оглядач.

Реклама

Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони з східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.

Реклама

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проекту.

Ось так Україна відгородилася від небажаних гостей

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордону і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

Звідки "ростуть ноги" у міграційного терору