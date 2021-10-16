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Польща йде по стопах України – Путіна і Лукашенка чекає "сюрприз"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 16:36
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Білорусь разом з Росією влаштували країнам ЄС міграційний терор, нелегали штурмують кордони, але вихід є
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Польща будує паркан на кордоні з Білоруссю, щоб захистити себе від міграційного терору з боку самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і його російського союзника Володимира Путіна.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Польське радіо.

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Він зазначив, що зробить все можливе, щоб посилити охорону польсько-білоруського кордону і допомогти мігрантам.

"Будівництво стіни (загородження) на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі – в даному випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Ми не хочемо, щоб нас шантажували", – сказав Моравецький.

Тим часом нелегали продовжують штурмувати польський кордон. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Військовий оглядач.

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Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони з східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.

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Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проекту.

Ось так Україна відгородилася від небажаних гостей
Ось так Україна відгородилася від небажаних гостей

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордону і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

Звідки "ростуть ноги" у міграційного терору

  • На початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, заваливши цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й. У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна направила Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів до Литви.
  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • А в Німеччині навіть почали розслідування про причетність Лукашенка до міграційного терору. Там кажуть, що після прибуття мігрантів до Мінська білоруські прикордонники перевозять їх на кордон з Польщею, звідки нелегали добираються до Німеччини. Зазначається, що тільки із серпня по такій схемі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів.

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