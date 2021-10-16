Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Львов - Динамо: онлайн ❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть События

Польша идет по стопам Украины – Путина и Лукашенко ждет "сюрприз"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 16:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Беларусь вместе с Россией устроили странам ЕС миграционный террор, нелегалы штурмуют границы, но выход есть
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Польша строит забор на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от миграционного террора со стороны самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и его российского союзника Владимира Путина.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.

Реклама

Он отметил, что сделает все возможное, чтобы усилить охрану польско-белорусской границы и помочь мигрантам.

"Строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – сказал Моравецкий.

Тем временем нелегалы продолжают штурмовать польскую границу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный обозреватель.

Реклама

Европа хочет свою "стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

Реклама

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей
Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

Откуда "растут ноги" у миграционного террора

  • В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, завалив эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й. В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина направила Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
  • Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда.
  • А в Германии даже начали расследование о причастности Лукашенко к миграционному террору. Там говорят, что после прибытия мигрантов в Минск белорусские пограничники перевозят их на границу с Польшей, откуда нелегалы добираются до Германии. Отмечается, что только с августа по такой схеме в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

16 октября 1991. Принято постановление о создании государственной страховой коммерческой организации...

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

93 969

заболело за неделю в Украине

+14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять