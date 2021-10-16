Польша идет по стопам Украины – Путина и Лукашенко ждет "сюрприз"

Беларусь вместе с Россией устроили странам ЕС миграционный террор, нелегалы штурмуют границы, но выход есть

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Польша строит забор на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от миграционного террора со стороны самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и его российского союзника Владимира Путина.

Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Польское радио.

Реклама

Он отметил, что сделает все возможное, чтобы усилить охрану польско-белорусской границы и помочь мигрантам.

"Строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – сказал Моравецкий.

Тем временем нелегалы продолжают штурмовать польскую границу. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный обозреватель.

Реклама

Европа хочет свою "стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

Реклама

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

Откуда "растут ноги" у миграционного террора