Миграционный террор Лукашенко. Польша построит забор на границе с Беларусью

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки

Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство Польши приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в своем Twitter.

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Он пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).

Ситуация с мигрантами

В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

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Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.

В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.

12 стран требуют от ЕС профинансировать аналог украинской "Стены" Яценюка

Страны Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности , как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

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Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.

Ранее мы сообщали, что Беларусь перестала принимать высланных из ЕС мигрантов.

Также напомним, Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.