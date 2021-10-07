Кишка тонка. Почему вторжение в Украину со стороны Беларуси исключено

Беларуси нет смысла воевать с Украиной, поскольку ее армия намного меньше нашей и не сможет оперативно задействовать войска для перехода границы с Украиной. Об этом идет речь в статье "Сегодня".
Военный эксперт Олег Жданов уверен, что в нападении Беларуси на Украину нет логики.
"Во-первых, в этом противостоянии будут неравные силы. Армия Беларуси – это 60 тысяч бойцов. В составе Вооруженных сил Украины – 250 тысяч человек. Преимущество явно не на стороне предполагаемого противника", – сказал он нам в комментарии.
С коллегой соглашается военный эксперт Сергей Грабский, который добавляет, что даже если страны мобилизуют для войны гражданское население, силы все равно будут несопоставимы.
"Мобилизационный ресурс – это 10% населения. Украина сможет призвать в армию около 4 миллионов человек. Беларусь – лишь 900 тысяч. У Беларуси нет ресурсов для самостоятельного вторжения. Ее армия может рассматриваться лишь как часть вооруженных сил России", – говорит "Сегодня" полковник запаса.
Также он уверен, что сухопутного вторжения со стороны Беларуси точно не будет, поскольку Украина хорошо защищена на этом направлении.
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"На Черниговском, Овручском, Ковельском направлениях переходы с низкой пропускной способностью, которые не позволяют оперативно перебросить большие группы войск и быстро заблокируются силами ВСУ. С 99%-ной вероятностью можно исключить широкомасштабное наступление на этих направлениях", – объяснил нам эксперт.
Как мы уже писали, накануне нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев выразил мнение, что Лукашенко может решиться на войну против Украины – это Путин его использует для скрытого вторжения.
Ухудшение отношений Украины и Беларуси
- 13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.
- 15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.
- 18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.
- Недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.
Напомним, 9 сентября главы государств России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.