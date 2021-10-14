Міграційний терор Лукашенка. Польща побудує паркан на кордоні з Білоруссю

Наразі на кордоні Білорусі та Польщі встановлено тимчасове загородження з колючого дроту

Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Польщі прийняв законопроєкт про будівництво капітального забору на кордоні з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський в своєму Twitter.

Реклама

Він пояснив, що проєкт, який тепер надійде до парламенту, передбачає "створення надійної, високої огорожі, оснащеної також системою моніторингу і виявлення руху".

Наразі на кордоні Білорусі та Польщі встановлено тимчасове загородження з колючого дроту. За попередніми даними, будівництво капітального забору обійдеться польській скарбниці в 1,615 мільярда злотих (понад $ 400 млн).

Ситуація з мігрантами

У серпні кордон з Польщею намагалися перетнути близько трьох тисяч мігрантів, з початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч. Другого вересня через наплив мігрантів влада Польщі ввела надзвичайний стан.

Реклама

Потік мігрантів, переважно з Іраку і інших країн Близького Сходу, які перебираються до ЄС через Білорусь, різко зріс влітку 2021 року. Прикордонники Латвії, Литви і Польщі вважають, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляє біженців до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозить їх на кордон.

Наприкінці серпня Європейський суд з прав людини зажадав від Польщі і Латвії надати допомогу мігрантам: їжею, водою, одягом, належною медичною допомогою і, якщо можливо, тимчасовим житлом.

12 країн вимагають від ЄС профінансувати аналог української "Стіни" Яценюка

Країни Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 2014 року.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони із східними країнами сучасні загороджувальні засоби, які не дадуть можливості легко проникати до них нелегальним мігрантам.

Вперше в Україні заговорили про проєкт "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту. Реклама

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь перестала приймати висланих з ЄС мігрантів.

Також нагадаємо, Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, в тому числі і за міграційний терор.