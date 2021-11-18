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Поліція отримала доступ до мобільного телефону Полякова – пазл зійшовся

18 листопада, 22:57
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Монастирський пообіцяв, що найближчим часом буде поставлена крапка у цій справі
Антон Поляков помер у таксі. У його крові знайшли метадон / Колаж "Сьогодні"
Антон Поляков помер у таксі. У його крові знайшли метадон / Колаж "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що слідчі органи практично закінчили розслідування смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це глава МВС України розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Доступ до мобільного

"Зараз закінчується проведення всіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. І я думаю, найближчим часом представники національної поліції розкажуть все. Власне, склався весь пазл цієї події", – заявив Монастирський.

Розслідування

  • Нардеп Антон Поляков раптово помер у ніч проти 8 жовтня. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано і він помер, його не змогла відкачати навіть швидка. У його крові виявили наркотичні речовини.
  • Народний депутат із фракції "За майбутнє" Ганна Скороход заявляє, що Антон став жертвою вбивства.
  • 18 листопада на засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин загибелі Антона Полякова. Комісію очолила Скороход.
  • Поліція розглядає кілька версій: хронічна хвороба, яка могла призвести до смерті; отруєння невідомою речовиною самостійно; отруєння невідомою речовиною за впливу інших осіб.

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