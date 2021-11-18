Полиция получила доступ к мобильному телефону Полякова – пазл сошелся

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что следственные органы практически закончили расследование смерти народного депутата Антона Полякова.
Об этом глава МВД Украины рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Доступ к мобильному
"Сейчас заканчивается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону пана Полякова. И я думаю, в ближайшее время представители национальной полиции расскажут все. Собственно сложился весь пазл этого происшествия", – заявил Монастырский.
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Расследование
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- Народный депутат из фракции "За будущее" Анна Скороход заявляет, что Антон стал жертвой убийства.
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- Полиция рассматривает несколько версий: хроническая болезнь, которая могла привести к смерти; отравление неизвестным веществом самостоятельно; отравление неизвестным веществом при влиянии иных лиц.