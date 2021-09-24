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Замах на Шефіра – помста за реформи Зеленського? "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 вересня, 16:11
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Також політики та експерти обговорять скандальний закон про олігархів, який був напередодні прийнятий Верховною Радою
Гості студії докладно обговорять, що сталося з Шефіром
Гості студії докладно обговорять, що сталося з Шефіром

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

У програмі спробують розібратися, чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського, а також в прямому ефірі буде ексклюзивний коментар постраждалого водія Олександра Іванька з клініки "Феофанія".

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Також політики та експерти обговорять, чи змінить країну прийнятий закон про олігархів.

Гостями студії стануть:

  • Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;
  • Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради;
  • Олександр Корнієнко, глава партії "Слуга народу";
  • Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
  • Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019 – 2020);
  • Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";
  • Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
  • Міхеїл Саакашвілі, глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
  • Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
  • Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, головною темою минулої передачі був закон про олігархів (ще до його прийняття). Тоді на ефірі не обійшлося без скандалів. Так наприклад, Стефанчук натякнув на конфлікт з Разумковим і пред'явив йому претензії.

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А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував перейменувати посаду Людмили Денісової, яка є уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

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