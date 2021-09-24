Замах на Шефіра – помста за реформи Зеленського? "Свобода слова Савіка Шустера"

Також політики та експерти обговорять скандальний закон про олігархів, який був напередодні прийнятий Верховною Радою

Гості студії докладно обговорять, що сталося з Шефіром

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

У програмі спробують розібратися, чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського, а також в прямому ефірі буде ексклюзивний коментар постраждалого водія Олександра Іванька з клініки "Феофанія".

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Також політики та експерти обговорять, чи змінить країну прийнятий закон про олігархів.

Гостями студії стануть:

Денис Монастирський , міністр внутрішніх справ;

, міністр внутрішніх справ; Руслан Стефанчук , перший заступник голови Верховної Ради;

, перший заступник голови Верховної Ради; Олександр Корнієнко , глава партії "Слуга народу";

, глава партії "Слуга народу"; Юлія Тимошенко , лідер партії ВО "Батьківщина";

, лідер партії ВО "Батьківщина"; Руслан Рябошапка , генеральний прокурор України (2019 – 2020);

, генеральний прокурор України (2019 – 2020); Андрій Білецький , лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";

, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов"; Олексій Гончаренко , народний депутат від "Європейської солідарності";

, народний депутат від "Європейської солідарності"; Міхеїл Саакашвілі , глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

, глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Дмитро Гордон , засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

, засновник інтернет-видання "ГОРДОН"; Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, головною темою минулої передачі був закон про олігархів (ще до його прийняття). Тоді на ефірі не обійшлося без скандалів. Так наприклад, Стефанчук натякнув на конфлікт з Разумковим і пред'явив йому претензії.

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А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував перейменувати посаду Людмили Денісової, яка є уповноваженим Верховної Ради з прав людини.