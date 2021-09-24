Замах на Шефіра – помста за реформи Зеленського? "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
У програмі спробують розібратися, чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського, а також в прямому ефірі буде ексклюзивний коментар постраждалого водія Олександра Іванька з клініки "Феофанія".
Також політики та експерти обговорять, чи змінить країну прийнятий закон про олігархів.
Гостями студії стануть:
- Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ;
- Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради;
- Олександр Корнієнко, глава партії "Слуга народу";
- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
- Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019 – 2020);
- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов";
- Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності";
- Міхеїл Саакашвілі, глава Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, головною темою минулої передачі був закон про олігархів (ще до його прийняття). Тоді на ефірі не обійшлося без скандалів. Так наприклад, Стефанчук натякнув на конфлікт з Разумковим і пред'явив йому претензії.
А глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував перейменувати посаду Людмили Денісової, яка є уповноваженим Верховної Ради з прав людини.