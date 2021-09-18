Стефанчук натякнув на конфлікт з Разумковим

Останнім часом ставлення слуг народу до спікера парламенту змінилося, не все гаразд із ним і у першого віцеспікера

Стефанчук (ліворуч) і Разумков останнім часом мало бачаться. Колаж "Сьогодні"

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у нього з головою парламенту Дмитром Разумковим погіршилися стосунки останнім часом. Але на тлі чуток про відставку спікера поки не мітить на його місце. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Передусім він прокоментував ймовірність звільнення Разумкова з посади, оскільки останнім часом "Слуги народу" все більше ним не задоволені. Стефанчук каже, що з ним ні президент, ні будь-хто інший не обговорював варіант із зайняттям місця спікера.

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При цьому він відзначає, що останнім часом ситуація в парламенті змінилася і навіть натякнув на конфлікт з Разумковим.

"Будь-хто, хто перебуває або на (парламентської) трибуні, або в керівництві фракції – це делегати від "Слуги народу". Повинні завжди пам'ятати це і нести відповідальність за те, що сповідує наша партія. Що стосується особистого конфлікту (з Разумковим), не знаю, бачите його чи ні, ми з Дмитром, на жаль, останнім часом дуже мало бачимося, тому що я чомусь виявився відрізаним від усієї внутрішньої життєдіяльності парламенту. На якісь зустрічі запрошень я не отримую", – сказав Стефанчук.

Віцеспікер не виключив, що може наступного тижня очолити роботу парламенту, поки Разумков лікується від коронавірусу.

Звідки у конфлікту "ростуть ноги"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідної партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову, мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.

Варто зазначити, що ще днями, до конфлікту з законом про олігархів, Арахамія навідріз спростував чутки про можливе звільнення Разумкова.