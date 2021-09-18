Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Стефанчук натякнув на конфлікт з Разумковим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 13:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Останнім часом ставлення слуг народу до спікера парламенту змінилося, не все гаразд із ним і у першого віцеспікера
Стефанчук (ліворуч) і Разумков останнім часом мало бачаться. Колаж "Сьогодні"
Стефанчук (ліворуч) і Разумков останнім часом мало бачаться. Колаж "Сьогодні"

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у нього з головою парламенту Дмитром Разумковим погіршилися стосунки останнім часом. Але на тлі чуток про відставку спікера поки не мітить на його місце. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Передусім він прокоментував ймовірність звільнення Разумкова з посади, оскільки останнім часом "Слуги народу" все більше ним не задоволені. Стефанчук каже, що з ним ні президент, ні будь-хто інший не обговорював варіант із зайняттям місця спікера.

Реклама

При цьому він відзначає, що останнім часом ситуація в парламенті змінилася і навіть натякнув на конфлікт з Разумковим.

"Будь-хто, хто перебуває або на (парламентської) трибуні, або в керівництві фракції – це делегати від "Слуги народу". Повинні завжди пам'ятати це і нести відповідальність за те, що сповідує наша партія. Що стосується особистого конфлікту (з Разумковим), не знаю, бачите його чи ні, ми з Дмитром, на жаль, останнім часом дуже мало бачимося, тому що я чомусь виявився відрізаним від усієї внутрішньої життєдіяльності парламенту. На якісь зустрічі запрошень я не отримую", – сказав Стефанчук.

Віцеспікер не виключив, що може наступного тижня очолити роботу парламенту, поки Разумков лікується від коронавірусу.

Звідки у конфлікту "ростуть ноги"

  • Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідної партії "Слуга народу".
  • Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
  • Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову, мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.

Варто зазначити, що ще днями, до конфлікту з законом про олігархів, Арахамія навідріз спростував чутки про можливе звільнення Разумкова.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Влада
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 вересня 1991. Президія Верховної Ради України постановила, що до прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти