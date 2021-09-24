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Покушение на Шефира – месть за реформы Зеленского? "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 сентября, 16:11
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Также политики и эксперты обсудят скандальный закон об олигархах, который был накануне принят Верховной Радой
Гости студии подробно обсудят, что произошло с Шефиром
Гости студии подробно обсудят, что произошло с Шефиром

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В программе попробуют разобраться, было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского, а также в прямом эфире будет эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".

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Также политики и эксперты обсудят, изменит ли страну принятый закон об олигархах.

Гостями студии станут:

  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады;
  • Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
  • Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019 – 2020);
  • Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Напомним, главной темой прошлой передачи был закон об олигархах (еще до его принятия). Тогда на эфире не обошлось без скандалов. Так, например, Стефанчук намекнул на конфликт с Разумковым и предъявил ему претензии.

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А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил переименовать должность Людмилы Денисовой, которая является уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

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