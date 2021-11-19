Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Замах на Лещенка: суд заарештував громадянина США та українку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 15:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення
Праворуч на фото підозрюваний Курт Гросанс, а праворуч підозрювана Олена Богач. Фото: колаж "Сьогодні"
Праворуч на фото підозрюваний Курт Гросанс, а праворуч підозрювана Олена Богач. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва 19 листопада обрав запобіжний захід американському бізнесменові Курту Гросансу, якого підозрюють у замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка. Також суд заарештував Олену Богач – другу підозрювану.

Про це повідомляє портал Ґрати.

Реклама

Відомо, що Гросанс веде аграрний бізнес в Україні та у 2018 році найняв топ-менеджером своєї компанії Лещенка. Згодом бізнесмен звинуватив його в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути їх через суд.

За версією слідства, Гросанс найняв колектора Дмитра Коваленка для стягнення боргу, але той узяв гроші і не виконав зобов'язань, і американець вирішив його вбити. Разом із подільницею Оленою Богач він замовив його кілеру, який насправді був поліцейським під прикриттям. На початку листопада поліція інсценувала замах та вбивство колектора. Після цього Гросанс із спільником замовили "кілеру" покалічити міністра Романа Лещенка.

Щодо Олени Богач, на засіданні вона не визнала провину і сказала, що була помічницею у Гросанса і не в курсі його конфлікту з міністром. Сам американець на суді у свою чергу звалив усе на Богач. Він сказав, що не розуміє українську і не знає, про що вона домовлялася з кілером.

Реклама

Як стало відомо про замах

  • 18 листопада МВС та Нацполіція повідомили про те, що затримали зловмисників, які хотіли вбити міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Повідомлялося, що вбивство замовили двоє людей – громадянка України та мешканець США.
  • Громадянка України та громадянин США готували замах на колектора та вимагав кошти. Цей злочин було розкрито і згодом з'ясувалося, що ці люди планували замах на Лещенка.
  • За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, замовники замаху намагалися відібрати у нього майно та нібито вибити борги.
  • Їм висунули підозри одразу за чотирма статтями УКУ та відправили до СІЗО. Пізніше було оприлюднено фото підозрюваних. Як повідомляли в МВС, зловмисникам із сукупності статей може загрожувати довічне ув'язнення.

Також нагадаємо, з'явилося відео переговорів щодо вбивства міністра Лещенка.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Розслідування Bellingcat: роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців" Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 листопада 1991. Президент Азербайджану Аяз Муталібов прибув до Києва і провів переговори з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

124 481

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти