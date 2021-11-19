Покушение на Лещенко: суд арестовал гражданина США и украинку

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Справа на фото подозреваемый Курт Гросанс, а справа подозреваемая Елена Богач. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева 19 ноября избрал меру пресечения американскому бизнесмену Курту Гросансу, которого подозревают в покушении на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Также суд арестовал Елену Богач — вторую подозреваемую.

Об этом сообщает портал Ґрати.

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Известно, что Гросанс ведет аграрный бизнес в Украине и в 2018 году нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Позже бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.

По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить. Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс с сообщником заказали "киллеру" покалечить министра Романа Лещенко.

Что касаемо Елены Богач, на заседании она не признала вину и сказала, что была помощницей у Гросанса и не в курсе его конфликта с министром. Сам американец на суде в свою очередь свалил все на Богач. Он сказал, что не понимает украинский и не знает, о чем она договаривалась с киллером.

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Как стало известно о покушении

18 ноября МВД и Нацполиция сообщили о том, что задержали злоумышленников, которые хотели убить министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Сообщалось, что убийство заказали два человека – гражданка Украины и житель США.

Гражданка Украины и гражданин США готовили покушение на коллектора и вымогал средства. Это преступление было раскрыто и впоследствии выяснилось, что эти же люди планировали покушение на Лещенко.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, заказчики покушения пытались отобрать у него имущество и выбить якобы долги.

Им предъявили подозрения сразу по четырем статьям УКУ и отправили в СИЗО. Позже были обнародованы фото подозреваемых. Как сообщали в МВД, злоумышленникам по совокупности статей может грозить пожизненное заключение.

Также напомним, появилось видео переговоров по убийству министра Лещенко.